12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 15:01

Уплата штрафа за непостановку на военный учет по новому адресу доступна в Резерв+: пошаговая инструкция

20 августа 2025, 15:01
Иллюстративное фото: из открытых источников
В приложении Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за нарушение военного учета – в частности, за несвоевременную постановку на учет после смены места жительства

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Как уплатить штраф:

  1. Загрузить приложение Резерв+.
  2. Перейти в раздел "Штрафы онлайн".
  3. Подать заявление о признании нарушения.
  4. Ожидать постановление от ТЦК (должно поступить в течение 3 дней).

Заплатить штраф 8 500 грн – это 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней.

Если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму – 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении (40 дней) дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

После оплаты штрафа предупреждение о нарушении исчезнет из приложения. В то же время уплата не освобождает от обязанности встать на учет.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оплачивать штрафы за неявку по повестке через Резерв+. Минобороны проводит бета-тестирование новой функции и ищет участников с имеющимися штрафами.

Все новости »
