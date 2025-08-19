Стало известно, сколько стран покупают украденное в Украине зерно

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Agropolit.com.

Отмечается, что украинское зерно закупают 70 стран мира, в частности Египет, Турция и Иран.

"Кремль снова пытается удержать первенство на мировом зерновом рынке – на этот раз за счет временно оккупированных территорий Украины. Эксперты отмечают, что речь идет о масштабном зерновом мародерстве – преступлении, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", – пишет издание.

По данным журналистов, из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в Россию вывезли около 2,5 млн т пшеницы нового урожая.

Ранее мы сообщали о том, что РФ украла с оккупированных территорий более 2 миллионов тонн зерна. При этом пропагандисты Кремля это не скрывают, и говорят, что "новые регионы" принесли им запасы зерна, несмотря на засуху.