18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 20:24

Стало известно, сколько стран покупают украденное в Украине зерно

19 августа 2025, 20:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

РФ превратила украденное украинское зерно в глобальный бизнес

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Agropolit.com.

Отмечается, что украинское зерно закупают 70 стран мира, в частности Египет, Турция и Иран.

"Кремль снова пытается удержать первенство на мировом зерновом рынке – на этот раз за счет временно оккупированных территорий Украины. Эксперты отмечают, что речь идет о масштабном зерновом мародерстве – преступлении, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", – пишет издание.

По данным журналистов, из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в Россию вывезли около 2,5 млн т пшеницы нового урожая.

Ранее мы сообщали о том, что РФ украла с оккупированных территорий более 2 миллионов тонн зерна. При этом пропагандисты Кремля это не скрывают, и говорят, что "новые регионы" принесли им запасы зерна, несмотря на засуху.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ бизнес зерно экономика
Гарантии безопасности и соглашение об оружии: что сказал Зеленский после встречи с Трампом
19 августа 2025, 03:30
"Решающие дни для Украины": канцлер Германии Мерц сделал заявления после встречи с Трампом и Зеленским
19 августа 2025, 03:00
Покупка оружия на 100 миллиардов: что предложил Зеленский Трампу
19 августа 2025, 01:45
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Известного украинского артиста ограбили
19 августа 2025, 21:05
Музыкант Тарас Тополь рассказал, как восстанавливают их квартиру с женой после обстрела
19 августа 2025, 20:05
В Ровно открыли инклюзивный маршрут
19 августа 2025, 19:54
"Единство мероприятия возобновилось": встреча в Вашингтоне 18 августа была поражением Путина - СМИ
19 августа 2025, 19:45
В Харькове завершили аварийно-розыскные работы на месте российской атаки
19 августа 2025, 19:41
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »