Народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва

Як передає RegioNews, про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За зміни до бюджету проголосувало 229 нардепів.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – йдеться у повідомленні.

"Когось дуже тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим. Тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Але тепер – питання чи вдасться це", – відреагував на таке рішення мер столиці Віталій Кличко.

