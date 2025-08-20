12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 16:49

Народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва

20 серпня 2025, 16:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету

Як передає RegioNews, про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

За зміни до бюджету проголосувало 229 нардепів.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – йдеться у повідомленні.

"Когось дуже тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим. Тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Але тепер – питання чи вдасться це", – відреагував на таке рішення мер столиці Віталій Кличко.

Раніше ми повідомляли про те, у яку суму обійдеться батькам шкільний набір для дитини цього року. За підрахунками журналістів, середня ціна на шкільний рюкзак у 2025 році становить близько 2500 гривень.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
