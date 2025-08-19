18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 18:09

Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект

19 августа 2025, 18:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Украина ввела искусственный интеллект в проверку документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.

Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "Разрешение". Это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и изменение разрешений и лицензий.

Новый ИИ-модуль будет выявлять недостающие данные, ошибки и несоответствия, что сокращает количество отказов и ускоряет процесс получения лицензии. Это позволит государственным экспертам сосредоточиться на сложных случаях, в то время как рутинные проверки берет на себя технология.

Как сообщалось, искусственный интеллект позволит убрать операторов дронов с поля боя. Соответствующее заявление сделал. вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

19 августа 2025
07 августа 2025
