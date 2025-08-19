Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.

Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе "Разрешение". Это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение и изменение разрешений и лицензий.

Новый ИИ-модуль будет выявлять недостающие данные, ошибки и несоответствия, что сокращает количество отказов и ускоряет процесс получения лицензии. Это позволит государственным экспертам сосредоточиться на сложных случаях, в то время как рутинные проверки берет на себя технология.

