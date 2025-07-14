Федоров рассказал, как искусственный интеллект позволит уничтожать россиян

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, главная задача разработчиков – обеспечить максимально дистанционное управление и затем внедрить автономность.

Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", – отметил Федоров.

По его мнению, для полной автономности беспилотников, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

Напомним, недавно ВСУ получили беспилотники для лазерной подсветки целей.