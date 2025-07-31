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31 июля 2025, 18:59

В Украине расширяют тестирование 5G-связи

31 июля 2025, 18:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Теперь сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из вузов

Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров , сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Пилотный проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе Национального авиационного университета, создав университетское 5G-пространство.

"Запуск 5G в Украине – важный шаг в реализации стратегии инноваций WINWIN. Несмотря на войну и беспрецедентные вызовы в сфере телекома и разрушение инфраструктуры, мы воплощаем свой план и активно тестируем технологию", – написал Федоров.

Напомним, ранее 5G-связь уже заработала во Львове — скорость достигает 1 Гбит/сек. Сеть работает на базе Vodafone.

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