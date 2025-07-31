В Украине расширяют тестирование 5G-связи
Теперь сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из вузов
Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров , сообщает RegioNews со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Пилотный проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе Национального авиационного университета, создав университетское 5G-пространство.
"Запуск 5G в Украине – важный шаг в реализации стратегии инноваций WINWIN. Несмотря на войну и беспрецедентные вызовы в сфере телекома и разрушение инфраструктуры, мы воплощаем свой план и активно тестируем технологию", – написал Федоров.
Напомним, ранее 5G-связь уже заработала во Львове — скорость достигает 1 Гбит/сек. Сеть работает на базе Vodafone.
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