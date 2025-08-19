13:36  19 серпня
19 серпня 2025, 18:09

Документи українців перевірятиме штучний інтелект

19 серпня 2025, 18:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна ввела штучний інтелект у перевірку документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл". Це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та змін до дозволів і ліцензій.

Новий ШІ-модуль виявлятиме відсутні дані, помилки та невідповідності, що скорочує кількість відмов і прискорює процес отримання ліцензії. Це дозволить державним експертам зосередитися на складних випадках, тоді як рутинні перевірки бере на себе технологія.

Як повідомлялось, штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів із поля бою. Відповідну заяву зробив. віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

