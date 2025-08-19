Документи українців перевірятиме штучний інтелект

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл". Це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та змін до дозволів і ліцензій.

Новий ШІ-модуль виявлятиме відсутні дані, помилки та невідповідності, що скорочує кількість відмов і прискорює процес отримання ліцензії. Це дозволить державним експертам зосередитися на складних випадках, тоді як рутинні перевірки бере на себе технологія.

