Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) армія РФ атакувала Україні 280-ма засобами повітряного нападу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що Росія запустила 270 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів, 5 балістичних ракет Іскандер-М та 5 крилатих ракет Х-101.

До відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та дронові системи.

Сили оборони відбили більшість повітряних загроз. Згідно з попередніми даними на 09:00, українська ППО знищила або подавила 236 повітряних цілей.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня від російських атак потерпала Дніпрпопетровщина. Зокрема, Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Окупанти били FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік, його госпіталізували.

Окрім того, Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Відомо про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.