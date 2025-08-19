Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не має віддавати Донбас Росії, порівнявши таку ідею з відмовою США від одного зі своїх штатів
Про це передає RegioNews із посиланням на The Guardian.
Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна.
"Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу, якщо говорити відверто, відповідає пропозиції, щоб США відмовилися від Флориди", – заявив Мерц журналістам на брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини переконаний, що зараз відбуваються важливі події для завершення війни в Україні. При цьому він сумнівається у Путіні.
Також нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За словами президента України, Київ готовий ддо переговорів у будь-яких форматах.