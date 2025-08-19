Фото: ОП

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не має віддавати Донбас Росії, порівнявши таку ідею з відмовою США від одного зі своїх штатів

Про це передає RegioNews із посиланням на The Guardian .

Мерц підкреслив, що нав'язувати Україні територіальні поступки не можна.

"Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу, якщо говорити відверто, відповідає пропозиції, щоб США відмовилися від Флориди", – заявив Мерц журналістам на брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини переконаний, що зараз відбуваються важливі події для завершення війни в Україні. При цьому він сумнівається у Путіні.

Також нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За словами президента України, Київ готовий ддо переговорів у будь-яких форматах.