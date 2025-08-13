Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве

Фото: Х/Jakub Banaszek

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал события 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве

Об этом сообщает RMF24, передает RegioNews.

Дипломат подчеркнул, что нарушающие закон в Польше должны нести ответственность согласно польскому законодательству.

"Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а разговаривающие на этом языке сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – заявил Боднар.

Он подчеркнул, что находящиеся в Польше украинцы являются гостями и должны уважать местные законы и традиции. Посол также выразил надежду, что польские правоохранители отреагируют должным образом на инцидент.

Боднар отметил, что инцидент может негативно повлиять как на двусторонние украинско-польские отношения, так и на отношение к украинским в Польше в целом.

Дипломат также подчеркнул, что люди, которые вели себя неправильно, вероятнее всего, не являются постоянными жителями Польши, а приехали из других стран.

Напомним, Польша депортирует 57 граждан Украины , которые спровоцировали стычки на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве.

Макс Корж выступил в Варшаве 9 августа. Некоторые посетители перепрыгнули через барьеры и зажгли файеры. Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой сине-желтый флаг с символом "Идея Нация". Правоохранители задержали более 100 человек, многие из них были оштрафованы.