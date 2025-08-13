09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 10:55

Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве

13 августа 2025, 10:55
Фото: Х/Jakub Banaszek
Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал события 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве

Об этом сообщает RMF24, передает RegioNews.

Дипломат подчеркнул, что нарушающие закон в Польше должны нести ответственность согласно польскому законодательству.

"Я вообще не понимаю, почему украинцы пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, а разговаривающие на этом языке сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – заявил Боднар.

Он подчеркнул, что находящиеся в Польше украинцы являются гостями и должны уважать местные законы и традиции. Посол также выразил надежду, что польские правоохранители отреагируют должным образом на инцидент.

Боднар отметил, что инцидент может негативно повлиять как на двусторонние украинско-польские отношения, так и на отношение к украинским в Польше в целом.

Дипломат также подчеркнул, что люди, которые вели себя неправильно, вероятнее всего, не являются постоянными жителями Польши, а приехали из других стран.

Напомним, Польша депортирует 57 граждан Украины , которые спровоцировали стычки на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве.

Макс Корж выступил в Варшаве 9 августа. Некоторые посетители перепрыгнули через барьеры и зажгли файеры. Кроме того, во время концерта один из посетителей развернул флаг УПА с трезубцем, а другой сине-желтый флаг с символом "Идея Нация". Правоохранители задержали более 100 человек, многие из них были оштрафованы.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
