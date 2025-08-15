Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі

Фото: X/Jacek Dobrzyński

У Польщі взяли під варту на три місяці 17-річного українця, якого підозрюють у вандалізмі на меморіалі жертвам Волинської трагедії

Про це у коментарі для hromadske повідомило Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, затримання відбулося після підозри в причетності юнака до пошкодження монумента в місті Домостав.

У польських правоохоронних органах заявляють, що підозрюваний міг діяти під впливом російських спецслужб. Агентство внутрішньої безпеки Польщі переконане, що українського підлітка завербували росіяни.

За їхніми даними, юнак малював червоно-чорні прапори та залишав гасла — зокрема напис "Слава УПА" — на будівлях і пам’ятниках у Варшаві, Вроцлаві та Домоставі.

Наразі консульська посадова особа перебуває в контакті з польськими правоохоронцями та направила запит для з'ясування деталей інциденту. МЗС запевняє, що справа перебуває на контролі.

Як відомо, пам'ятник у Домоставі відкрили у липні 2024 року після тривалих суперечок через його моторошний вигляд. Одним з його елементів є набита на вила дитина, що символізує смерть цивільного населення на Волині.

Довідка: Волинська трагедія — масові вбивства польського населення на Волині та в інших регіонах на заході України у 1943–1944 роках, здійснені підрозділами Української повстанської армії (УПА).

За різними оцінками, загинуло від 40 до 100 тисяч польських цивільних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща депортує 57 громадян України, які спровокували сутички на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві. Тоді деякі відвідувачі перестрибнули через бар'єри і запалили фаєри.

Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший — синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".

Посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні нести відповідальність згідно з польським законодавством.