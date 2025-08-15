11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 12:49

Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі

15 серпня 2025, 12:49
Читайте также на русском языке
Фото: X/Jacek Dobrzyński
Читайте также
на русском языке

У Польщі взяли під варту на три місяці 17-річного українця, якого підозрюють у вандалізмі на меморіалі жертвам Волинської трагедії

Про це у коментарі для hromadske повідомило Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, затримання відбулося після підозри в причетності юнака до пошкодження монумента в місті Домостав.

У польських правоохоронних органах заявляють, що підозрюваний міг діяти під впливом російських спецслужб. Агентство внутрішньої безпеки Польщі переконане, що українського підлітка завербували росіяни.

За їхніми даними, юнак малював червоно-чорні прапори та залишав гасла — зокрема напис "Слава УПА" — на будівлях і пам’ятниках у Варшаві, Вроцлаві та Домоставі.

Наразі консульська посадова особа перебуває в контакті з польськими правоохоронцями та направила запит для з'ясування деталей інциденту. МЗС запевняє, що справа перебуває на контролі.

Як відомо, пам'ятник у Домоставі відкрили у липні 2024 року після тривалих суперечок через його моторошний вигляд. Одним з його елементів є набита на вила дитина, що символізує смерть цивільного населення на Волині.

Довідка: Волинська трагедія — масові вбивства польського населення на Волині та в інших регіонах на заході України у 1943–1944 роках, здійснені підрозділами Української повстанської армії (УПА).

За різними оцінками, загинуло від 40 до 100 тисяч польських цивільних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща депортує 57 громадян України, які спровокували сутички на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві. Тоді деякі відвідувачі перестрибнули через бар'єри і запалили фаєри.

Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший — синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".

Посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні нести відповідальність згідно з польським законодавством.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра вандалізм Польща пам'ятник підліток українець Волинська трагедія
У Польщі затримали українця: підозрюють в диверсії на користь Росії
13 серпня 2025, 22:23
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11
З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області
15 серпня 2025, 12:44
На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32
На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів
15 серпня 2025, 12:07
Намагався врятувати подвір'я від вогню: на Дніпропетровщині чоловік постраждав від пожежі
15 серпня 2025, 11:55
Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний
15 серпня 2025, 11:50
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45
Російські ракети стали небезпечнішими: модернізовані "Іскандери" обходять українські Patriot
15 серпня 2025, 11:44
Замість гарячої ночі крадіжка: у Харкові чоловіка пограбувала жінка в готелі
15 серпня 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »