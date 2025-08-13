14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 22:23

В Польше задержали украинца: подозревают в диверсии в пользу России

13 августа 2025, 22:23
Иллюстративное фото
В Польше задержан гражданин Украины. Его обвиняют в работе на российские спецслужбы

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало молодого украинца. Он обвиняется в диверсионных действиях. Речь идет о вражеских надписях, а также попытках уничтожения или нанесения оскорбительных рисунков на памятниках, унижающих достоинство поляков.

Глава польского правительства подчеркнул, что этот украинец был завербован иностранными спецслужбами. Он также добавил, что это не первый случай, а уже продуманные акции.

Напомним, ранее Дональд Туск предупреждал, что РФ использует проверенную агентуру, чтобы настроить Киев против Варшавы.

"Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это стратегия Путина, организованная иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одними и теми же", – говорит премьер-министр Польши.

Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
Польша депортирует десятки украинцев из-за флага УПА и стычек на концерте в Варшаве
12 августа 2025, 15:42
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 03:50
Актер Назар Заднепровский рассказал, в каком состоянии его мать
14 августа 2025, 02:50
"С этой минуты не расставались": Наталья Могилевская рассказала о знакомстве с ее любимым
14 августа 2025, 02:30
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
14 августа 2025, 01:50
На кинофестивале в Канаде будет украинский стенд
14 августа 2025, 01:30
Дерусификация: в Харькове заменили старые адресные таблички
14 августа 2025, 00:50
В РФ, несмотря на встречу Трампа и Путина, могут готовить новую ракету - СМИ
14 августа 2025, 00:30
Подорожание масла: сколько будет стоить бутылка в украинских супермаркетах
13 августа 2025, 23:50
Актер "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, останется ли его старшая дочь в Украине
13 августа 2025, 23:20
Пели гимн Украины даже в оккупации: домой удалось вернуть еще одну группу украинских детей
13 августа 2025, 22:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
