Иллюстративное фото

В Польше задержан гражданин Украины. Его обвиняют в работе на российские спецслужбы

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало молодого украинца. Он обвиняется в диверсионных действиях. Речь идет о вражеских надписях, а также попытках уничтожения или нанесения оскорбительных рисунков на памятниках, унижающих достоинство поляков.

Глава польского правительства подчеркнул, что этот украинец был завербован иностранными спецслужбами. Он также добавил, что это не первый случай, а уже продуманные акции.

Напомним, ранее Дональд Туск предупреждал, что РФ использует проверенную агентуру, чтобы настроить Киев против Варшавы.