06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 10:25

Самые маленькие запасы воды за десятилетие: какая ситуация с водохранилищами в Украине

15 августа 2025, 10:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Укргидроэнерго будет рационально использовать ресурсы, чтобы подготовиться к работе во время отопительного сезона. Это объясняют низкими запасами воды в водохранилищах

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В этом году компания зафиксировала самые маленькие запасы воды, которые были за десятилетия. Это называют последствиями низкой водности половодья. Отмечается, что Укргидроэнерго должно снабжать потребителей не только электроэнергией, но и водой. Потому сейчас специалистам нужно постоянно держать определенный запас.

"К сожалению, они находятся на отметках значительно ниже, чем были в прошлом году. Однако общество прилагает все усилия, чтобы на осень выйти с запасом. Так, с целью подготовки ГЭС и ГАЭС к зиме Укргидроэнерго будет рационально использовать воду для накопления достаточных запасов воды в водохранилищах", - говорят в компании.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
водохранилище вода
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
11 августа 2025, 10:40
Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Цены на лакомство Медового Спаса: сколько будет стоить мед и мак в магазинах
15 августа 2025, 10:35
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет
15 августа 2025, 10:15
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:45
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
Войскам РФ не удалось продвинуться в Запорожской области, – ISW
15 августа 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »