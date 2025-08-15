Иллюстративное фото

Укргидроэнерго будет рационально использовать ресурсы, чтобы подготовиться к работе во время отопительного сезона. Это объясняют низкими запасами воды в водохранилищах

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В этом году компания зафиксировала самые маленькие запасы воды, которые были за десятилетия. Это называют последствиями низкой водности половодья. Отмечается, что Укргидроэнерго должно снабжать потребителей не только электроэнергией, но и водой. Потому сейчас специалистам нужно постоянно держать определенный запас.

"К сожалению, они находятся на отметках значительно ниже, чем были в прошлом году. Однако общество прилагает все усилия, чтобы на осень выйти с запасом. Так, с целью подготовки ГЭС и ГАЭС к зиме Укргидроэнерго будет рационально использовать воду для накопления достаточных запасов воды в водохранилищах", - говорят в компании.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.