Укргідроенерго раціонально використовуватиме ресурси, щоб підготуватися до роботи під час опалювального сезону. Це пояснюють низькими запасами води у водосховищах

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Цьогоріч компанія зафіксувала найменші запаси води, які були за десятиріччя. Це називають наслідками низької водності водопілля. Зазначається, що Укргідроенерго повинно забезпечувати споживачів не лише електроенергією, але й водою. Тому зараз фахівцям потрібно постійно тримати певний запас.

"На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, аніж були в минулому році. Проте товариство докладає усіх зусиль, аби на осінь вийти з запасом. Так, з метою підготовки ГЕС та ГАЕС до зими Укргідроенерго раціонально використовуватиме воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах", - кажуть в компанії.

