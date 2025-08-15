06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 10:25

Найменші запаси води за десятиріччя: яка ситуація з водосховищами в Україні

15 серпня 2025, 10:25
Ілюстративне фото
Укргідроенерго раціонально використовуватиме ресурси, щоб підготуватися до роботи під час опалювального сезону. Це пояснюють низькими запасами води у водосховищах

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Цьогоріч компанія зафіксувала найменші запаси води, які були за десятиріччя. Це називають наслідками низької водності водопілля. Зазначається, що Укргідроенерго повинно забезпечувати споживачів не лише електроенергією, але й водою. Тому зараз фахівцям потрібно постійно тримати певний запас.

"На жаль, вони знаходяться на відмітках значно нижчих, аніж були в минулому році. Проте товариство докладає усіх зусиль, аби на осінь вийти з запасом. Так, з метою підготовки ГЕС та ГАЕС до зими Укргідроенерго раціонально використовуватиме воду задля накопичення достатніх запасів води у водосховищах", - кажуть в компанії.

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.

