Фото: Известно

Об этом сообщает Известно, передает RegioNews.

В Днепре в районе яхт-клуба "Сич" зафиксировано интенсивное "цветение" воды. Прибрежная зона реки превратилась в мутную зеленую массу с резким запахом, сочетающим аромат перегретого ила и химических примесей. Местные жители и посетители, приходящие сюда на прогулки или катание на лодках, говорят, что подобной ситуации раньше не видели.

Вода у яхт-клуба "Сич" стала мутной и зеленой

По словам экологов, изменение цвета и запаха воды вызвано массовым размножением сине-зеленых водорослей – цианобактериями. Они образуют плотную пленку и большие зеленые комки, которые перекрывают доступ кислорода в воду. Это приводит к удушью рыбы и может стать причиной гибели других водных организмов.

Специалисты объясняют, что основными факторами распространения цианобактерии являются высокая температура воздуха, слабое течение, а также загрязнение реки сточными водами и остатками удобрений. В таких условиях водоросли активно размножаются, а продукты их жизнедеятельности могут выделять токсины, опасные для людей и животных.

Экологи предупреждают: если ситуация не изменится, этот участок реки может стать опасным для здоровья уже в ближайшее время. В таком случае отдых на воде придется отложить, ведь риски будут превышать пользу.

Ранее сообщалось, летом 2025 года власти Харькова и области запретили купание во всех водоемах из-за опасности взрывоопасных предметов и загрязнения сточными водами. Тем не менее, в жаркие дни на популярных городских пляжах продолжают отдыхать десятки людей.