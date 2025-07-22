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22 июля 2025, 14:30

Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой

22 июля 2025, 14:30
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фото: t.me/slatyne
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В поселке Слатино Дергачевской общины при содействии Харьковской ОВА установили резервуары с питьевой водой, которая проходит фильтрацию по технологии обратного осмоса. Это важный шаг для обеспечения местных жителей качественной питьевой водой на безвозмездной основе

Об этом в Telegram-канале сообщает Слатинский старостинский округ, передает RegioNews.

Отмечается, что технология обратного осмоса – это современная система очистки, позволяющая удалить до 99% примесей, включая соли, бактерии, вирусы и другие вредные вещества. После фильтрации вода отвечает всем санитарным нормам и безопасна для ежедневного потребления.

"Установка оборудования стала возможной благодаря поддержке компании Camino и при содействии правительства Швейцарии. Емкости для питьевой воды были приобретены за средства, собранные нашими друзьями из британского города Чарлбери благодаря благотворительному фонду KHARPP и Ади Кэтрин Уордсуорс", — говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги региона. Этот удобный инструмент позволяет жителям области быстрее и легче получать доступ к социальным сервисам.

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