15 августа 2025, 07:12

Атака дронов на Сызранский НПЗ: зафиксированы десятки взрывов и пожар

15 августа 2025, 07:12
Фото: соцсети
На рассвете пятницы, 15 августа, беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов, передает RegioNews.

Очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов — по разным данным, их было минимум десять.

В сети появились кадры пожара на территории предприятия. Что именно загорелось, на видео определить сложно, но многие источники сообщают о попадании именно в объекты Сызранского НПЗ.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в системе "Роснефти" и играет ключевую роль в обеспечении нефтепродуктами южного Поволжья.

Предприятие уже не в первый раз становится мишенью атак дронов. В частности, в марте этого года на его территории вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, который также связывался с возможной атакой беспилотников.

Официальные российские источники не комментировали инцидент.

Напомним, в ночь на четверг, 14 августа, в результате атаки беспилотников был поражен нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. Речь идет о предприятии компании "Лукойл", расположенном в Красноармейском районе города.

