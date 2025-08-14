19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 20:35

Возле Змеиного упал российский Су-30СМ

14 августа 2025, 20:35
Фото из открытых источников
В ВСУ сообщили о падении российского самолета возле Змеиного. оккупанты ищут пилотов

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает RegioNews.

Разведка Военно-Морских сил ВСУ получила перехват о потере связи с российским самолетом Су-30СМ. Известно, что самолет выполнял задачу юго-восточнее острова Змеиный. Вероятно, произошло падение по неустановленным причинам.

"В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", - сообщили украинские военные.

Напомним, в начале июля военный обозреватель Bild Юлиан Репке рассказывал об историческом воздушном бое. Впервые украинские военные сбили российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. По его данным, это произошло на Курском направлении.

