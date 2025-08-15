06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
02:48  15 августа
В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
02:20  15 августа
В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина
15 августа 2025, 06:58

ВСУ ликвидировали еще около 1000 оккупантов, уничтожили 40 артсистем врага

15 августа 2025, 06:58
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 940 российских захватчиков, два танка и 40 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион 68 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составили:

    Напомним, Одесса, Измаил, Килия, Вилково и еще 119 населенных пунктов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Новый статус предоставляет местным военным администрациям расширенные возможности.

