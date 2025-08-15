ВСУ ликвидировали еще около 1000 оккупантов, уничтожили 40 артсистем врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 940 российских захватчиков, два танка и 40 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион 68 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, Одесса, Измаил, Килия, Вилково и еще 119 населенных пунктов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Новый статус предоставляет местным военным администрациям расширенные возможности.
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Румыния стремится расширить общую с Болгарией и Турцией группу по разминированию Черного моря
15 августа 2025, 07:14Атака дронов на Сызранский НПЗ: зафиксированы десятки взрывов и пожар
15 августа 2025, 07:12На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
15 августа 2025, 06:14На Сумщине обезвредили 50-килограммовую боевую часть российского дрона, упавшего в поле
15 августа 2025, 05:26В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
15 августа 2025, 02:48В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина
15 августа 2025, 02:20В Киевской области столкнулись легковушка и грузовик: пострадали два человека
15 августа 2025, 01:51В Виннице пьяный мужчина угрожал взорвать собственную и соседние квартиры
15 августа 2025, 01:30Оккупанты обстреляли Славянск: повреждены частные дома
15 августа 2025, 01:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все блоги »