Атака дронів на Сизранський НПЗ: зафіксовано десятки вибухів і пожежу

Фото: соцмережі

На світанку п'ятниці, 15 серпня, безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії

Про це повідомляють низка Telegram-каналів, передає RegioNews.

Очевидці зафіксували серію потужних вибухів — за різними даними, їх було щонайменше десять.

У мережі з'явилися кадри пожежі на території підприємства. Що саме загорілося, на відео визначити складно, але численні джерела повідомляють про влучання саме в об'єкти Сизранського НПЗ.

Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших у системі "Роснефти" та відіграє ключову роль у забезпеченні нафтопродуктами південного Поволжя.

Підприємство вже не вперше стає мішенню атак дронів. Зокрема, у березні цього року на його території спалахнула пожежа площею 500 квадратних метрів, яку також пов’язували з можливою атакою безпілотників.

Офіційні російські джерела наразі не коментували інцидент.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 серпня, внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтопереробний завод у російському Волгограді. Йдеться про підприємство компанії "Лукойл", розташоване в Красноармійському районі міста.