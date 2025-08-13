Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Об этом рассказала звезда в интервью Ангелине Пычик, передает RegioNews.

По словам артистки, 20 тысяч гривен в месяц – это слишком мало, а вот в пределах 30–40 тысяч она может полностью обеспечить свои основные потребности.

Могилевская отметила, что в разные периоды тратила разные суммы, однако сейчас ее базовые запросы вкладываются именно в этот диапазон. При этом она подчеркнула, что речь идет только о личных расходах, ведь для финансирования творческих проектов требуются гораздо большие средства.

В качестве примера певица рассказала о новом пространстве в центре Киева, на Крещатике. Здесь она планирует создать творческую мастерскую, где могут собираться музыканты, художники и друзья, чтобы совместно работать над новыми идеями и художественными проектами.

