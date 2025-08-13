Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, яку суму вважає достатньою для комфортного життя у столиці

Про це розповіла зірка в інтервью Ангеліні Пичик, передає RegioNews.

За словами артистки, 20 тисяч гривень на місяць - це занадто мало, а от у межах 30–40 тисяч вона може повністю забезпечити свої основні потреби.

Могилевська зазначила, що в різні періоди витрачала різні суми, проте зараз її базові запити вкладаються саме у цей діапазон. При цьому вона наголосила, що йдеться лише про особисті витрати, адже для фінансування творчих проєктів потрібні значно більші кошти.

Як приклад, співачка розповіла про новий простір у центрі Києва, на Хрещатику. Тут вона планує створити творчу майстерню, де зможуть збиратися музиканти, художники та друзі, щоб спільно працювати над новими ідеями та мистецькими проєктами.

