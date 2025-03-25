Известная певица снялась топлесс для обложки украинского Playboy

фото: Facebook/Оля Полякова

Фото обложки со своим изображением артистка опубликовала в Instagram, сообщает RegioNews.

Фотосессия прошла во Франции во время европейского тура певицы, а автором снимков стала ее близкая подруга, известная фотографка Соня Плакидюк.

"Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица пока в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело – это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", – отметили в редакции.

На обложке певица позирует в джинсовых шортах и расстегнутой белой рубашке, под которую не надела белье.

Артистка призналась, что сейчас чувствует новую силу и открывается миру по-новому – и в творчестве, и в личной жизни.

Напомним, украинская певица Ирина Билык из-за серьезной болезни отложила свои ближайшие выступления.

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