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25 марта 2025, 21:42

Известная певица снялась топлесс для обложки украинского Playboy

25 марта 2025, 21:42
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фото: Facebook/Оля Полякова
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46-летняя Оля Полякова дебютировала на обложке апрельского номера мужского глянца Playboy

Фото обложки со своим изображением артистка опубликовала в Instagram, сообщает RegioNews.

Фотосессия прошла во Франции во время европейского тура певицы, а автором снимков стала ее близкая подруга, известная фотографка Соня Плакидюк.

"Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица пока в своей лучшей форме. И на собственном примере демонстрирует, что фантастическое тело – это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорном труде", – отметили в редакции.

На обложке певица позирует в джинсовых шортах и расстегнутой белой рубашке, под которую не надела белье.

Артистка призналась, что сейчас чувствует новую силу и открывается миру по-новому – и в творчестве, и в личной жизни.

Напомним, украинская певица Ирина Билык из-за серьезной болезни отложила свои ближайшие выступления.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская во время визита в Запорожье рассказала о своем любимом месте – острове Хортица.

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