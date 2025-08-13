14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 19:28

На Алясці Трамп має намір домовитися з Путіним про припинення бойових дій

13 серпня 2025, 19:28
Фото: прездент США Дональд Трамп/Білий Дім Вашингтон
Напередодні запланованої зустрічі з Путіним у США обговорили можливі сценарії припинення війни та умови мирної угоди

Про це він повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським та кількома лідерами європейських країн, пише видання Axios з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За словами Трампа, основна мета зустрічі з Путіним - з’ясувати, чи є можливість укладання мирної угоди між Україною та Росією. Водночас він наголосив, що не має повноважень ухвалювати остаточні рішення щодо територій, проте вважає, що у межах потенційних домовленостей може йтися про обмін певними територіями. На думку американського президента, обговорення цього питання повинно відбуватися безпосередньо між Зеленським та Путіним.

За інформацією Axios, перемови між лідерами відбувалися напередодні зустрічі Трампа з російським президентом, яка призначена на 15 серпня у місті Анкоридж, штат Аляска. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон і Москва розглядають можливість угоди, яка передбачала б припинення бойових дій та закріплення за Росією контролю над частиною окупованих територій.

Водночас президент України відповів президенту США, що російському лідеру не можна довіряти. Президент Франції Емманюель Макрон, висловив жорстку позицію, заявивши, що сама зустріч Трампа з Путіним "вже є значною поступкою" з боку США.

Раніше Володимир Зеленський під час розмови з журналістами повідомив, що найнапруженіша ситуація спостерігається на Донбасі. Президент також пообіцяв, що українські військові знайдуть та знищать окупантів, які прорвалися в Донецькій області.

13 серпня 2025
07 серпня 2025
