14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 15:07

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах

13 августа 2025, 15:07
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Стартует принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов из-за угрозы безопасности на территории региона

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Донецкой области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из 14 населенных пунктов. В общей сложности на момент решения в этих селах находится около 109 детей.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Эвакуация будет проходить принудительно из поселка Яровая и сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово и Яцкив.

Глава областной администрации поручил местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА в сотрудничестве с правоохранителями как можно быстрее организовать вывоз семей и обеспечить безопасные условия проживания на других территориях.

Власти подчеркивают, что пребывание на контролируемой территории Донецкой области остается опасным. Жителей призывают не медлить с эвакуацией и позаботиться о безопасности детей и близких.

Ранее сообщалось, после трагедии в Беленьковской колонии власти Запорожской области решили перевезти осужденных в более безопасные места. Эвакуация охватит две колонии и следственный изолятор, чтобы свести к минимуму риски для заключенных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация дети Донецкая область безопасность принудительная эвакуация чрезвычайная ситуация война
Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса
13 августа 2025, 15:04
В Павлограде 4-летний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя
13 августа 2025, 14:50
Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские
13 августа 2025, 12:51
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"
13 августа 2025, 16:37
Новая афера с номерами и банковскими счетами: как не стать жертвой мошенников
13 августа 2025, 16:32
В Кировоградской области в гараже обнаружили тайник с сотнями килограммов взрывчатки и минами
13 августа 2025, 16:11
В Черкасской области 39-летний мужчина застрелил собаку, подозревая ее в краже птицы
13 августа 2025, 15:59
Во Львове сделали операцию 102-летнему мужчине
13 августа 2025, 15:44
В Киевской области заметили Tesla Cybertruck: стоимость такой модели стартует от 100 000$
13 августа 2025, 15:22
На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
13 августа 2025, 15:19
Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса
13 августа 2025, 15:04
В Павлограде 4-летний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя
13 августа 2025, 14:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »