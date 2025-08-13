Фото: иллюстративное

Стартует принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов из-за угрозы безопасности на территории региона

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Донецкой области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из 14 населенных пунктов. В общей сложности на момент решения в этих селах находится около 109 детей.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Эвакуация будет проходить принудительно из поселка Яровая и сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровой Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово и Яцкив.

Глава областной администрации поручил местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА в сотрудничестве с правоохранителями как можно быстрее организовать вывоз семей и обеспечить безопасные условия проживания на других территориях.

Власти подчеркивают, что пребывание на контролируемой территории Донецкой области остается опасным. Жителей призывают не медлить с эвакуацией и позаботиться о безопасности детей и близких.

