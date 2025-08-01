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01 августа 2025, 16:13

Более 40 тысяч гривен мошенники выманили у женщины из Ивано-Франковской области

01 августа 2025, 16:13
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фото: иллюстративное
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Молодая женщина стала жертвой мошеннической схемы, связанной с фиктивными онлайн-предложениями заработка

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

22-летняя местная жительница сообщила в правоохранительные органы о том, что потеряла более 40 тысяч гривен после того, как поверила рекламе в одном из мессенджеров.

Заявительнице предложили "легкую подработку" в социальных сетях - ставить лайки, просматривать видео и распространять публикации. Для этого нужно было зарегистрироваться и внести денежный взнос.

Полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению, и выясняют, не пострадали ли от этой схемы другие жители области.

Напомним, в Тернопольской области мужчина хотел заработать онлайн, а потерял более 200 тысяч гривен.26-летний житель Тернополя сообщил о том, что неизвестный выманил у него более 206 тысяч гривен.

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