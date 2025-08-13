14:14  13 серпня
13 серпня 2025, 16:32

Нова афера з номерами та банківськими рахунками: як не стати жертвою шахраїв

13 серпня 2025, 16:32
Фото: ілюстративне
Останнім часом в Україні почастішали випадки телефонного шахрайства

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку, передає RegioNews.

Зловмисники телефонують громадянам і видають себе за працівників мобільного оператора. Під час розмови вони пропонують нібито підключити "додаткові послуги" або перейти на "покращений" тариф. Потім шахраї просять набрати комбінацію цифр і символів на телефоні.

Мета таких дій - незаконне перенесення номера на іншу SIM-картку. В результаті стара SIM-картка перестає працювати, а зловмисники отримують доступ до номера абонента. Це відкриває їм шлях до банківських рахунків, соціальних мереж, месенджерів і інших сервісів, які пов'язані з номером телефону.

Експерти радять одразу припиняти розмову і повідомляти про підозрілий дзвінок на гарячу лінію мобільного оператора. Якщо шахрай намагається зв'язатися через месенджери, контакт варто заблокувати. Ніколи не передавайте коди підтвердження, одноразові паролі та дані банківських карток незнайомцям.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині 22-річна жінка стала жертвою шахраїв. Вони змогли видурити в неї понад 40 тисяч гривень, використавши фейкову рекламу в месенджері.

