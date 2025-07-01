Фейковая инвалидность чиновников: сколько решений МСЭК уже отменено

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Министерство здравоохранения совместно с правоохранительными органами продолжают проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которыми была установлена инвалидность должностным лицам государственных органов

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По данным ведомства, в настоящее время в проверку включено 2630 дел чиновников из более чем 70 государственных органов.

Центр оценки функционального состояния личности уже рассмотрел 1692 дела, еще 423 человека вызваны на дообследование. По результатам проверок:

445 решений МСЭК отменено,

в 286 случаях приняты новые решения (у 226 из них изменена группа инвалидности, в 60 — срок ее установления).

Наибольшее количество проверок касается:

Государственной таможенной службы – 810 дел (129 решений отменено, 78 изменено);

Государственной налоговой службы – 518 дел (90 решений отменено, 64 изменено);

Органов прокуратуры – 448 дел (80 отменено, 45 изменено, 121 человек вызван на дообследование).

Напомним, по данным ДБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год.