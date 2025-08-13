09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 13:47

Фіктивна інвалідність у держорганах: у ДБР розповіли, скільки рішень скасовано

13 серпня 2025, 13:47
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань  скасувало більше 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про призначення інвалідності посадовцям у правоохоронних і державних органах. Наразі триває перевірка понад 2,6 тисяч медичних справ з більш ніж 70 держорганів

Про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, передає RegioNews.

За його словами, перевірки проходять у межах кримінального провадження за ініціативою ДБР і рішенням РНБО.

Уже розглянуто майже 2 тисячі справ. Із них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності.

Майже 100 посадовців викликано на додаткове обстеження.

Основною метою фіктивного оформлення інвалідності було отримання пенсії та уникнення призову на військову службу.

Найбільше скасованих рішень — серед працівників митниці, податкової служби, прокуратури та правоохоронних органів.

Як відомо, за даними ДБР, фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я спільно з правоохоронними органами продовжують перевірки рішень МСЕК, якими було встановлено інвалідність посадовцям державних органів. Наразі до перевірки включено 2630 справ чиновників із понад 70 державних органів.

Україна ДБР МСЕК інвалідність чиновники пенсія фейкова інвалідність
