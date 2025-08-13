ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину

Фото: ГПК

Сегодня, 13 августа, следователи Государственного бюро расследований прибыли в Харьковскую область, где проходит службу председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Предварительно сообщается, что целью их визита может быть вручение обновленного подозрения

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает RegioNews.

Как сообщает команда ЦПК, сейчас ожидают прибытия адвокатов.

Детали обновленного подозрения пока неизвестны. Однако отмечается, что ДБР не изменило квалификации преступлений и не прибавило новых статей — речь идет только об уточнении обстоятельств дела.

В ЦПК считают эти действия политически мотивированными и называют их продолжением давления на критиков власти.

Напомним, ранее Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии в активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа.