09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 10:24

ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину

13 августа 2025, 10:24
Читайте також українською мовою
Фото: ГПК
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 13 августа, следователи Государственного бюро расследований прибыли в Харьковскую область, где проходит службу председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Предварительно сообщается, что целью их визита может быть вручение обновленного подозрения

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает RegioNews.

Как сообщает команда ЦПК, сейчас ожидают прибытия адвокатов.

Детали обновленного подозрения пока неизвестны. Однако отмечается, что ДБР не изменило квалификации преступлений и не прибавило новых статей — речь идет только об уточнении обстоятельств дела.

В ЦПК считают эти действия политически мотивированными и называют их продолжением давления на критиков власти.

Напомним, ранее Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии в активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР подозрение Харьковская область Виталий Шабунин ЦПК
На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте
13 августа 2025, 07:34
ВАКС отказал в отстранении главы АМКУ от должности: Кириленко подозревается в незаконном обогащении
12 августа 2025, 07:46
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24
В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »