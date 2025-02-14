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14 февраля 2025, 10:38

Фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год

14 февраля 2025, 10:38
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фото из открытых источников
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По данным Государственного бюро расследований, ущерб от фальшивой инвалидности на одного госслужащего составляет 100-200 тыс. грн в год

Об этом во время телеинтервью рассказала советница главы ДБР по коммуникациям Татьяна Сапьян, передает RegioNews.

"За счет того, что люди скажем, так были здоровы, но получали социальные выплаты от государства, то есть пенсию по инвалидности, из бюджета вымывалось где-то ориентировочно 100-200 тыс. грн в год на одного госслужащего", - отметила Сапьян.

Также за последние три месяца произошло "снижение" групп инвалидности, что повлияло на выплаты. Так, инвалидность второй группы была снижена на третью.

По словам Сапьян, всего в результате проверок инвалидности лишили более 200 работников государственных учреждений – в том числе таможни, налоговой и прокуратуры.

Как известно,19 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о ликвидации в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года.

Также ранее стало известно, что правоохранители передали Министерству здравоохранения более 2 тысяч дел об инвалидности, по поводу законности которых есть сомнения.

Напомним, в конце января СБУ и Нацполиция разоблачили одного из высокопоставленных должностных лиц КГГА , сделавшего себе "липовую" инвалидность.

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