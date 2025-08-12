18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 17:44

На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"

12 августа 2025, 17:44
фото: ГБР
Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно вырубала деревья в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Возглавлял банду правоохранитель одного из районных управлений полиции области. Он привлек к незаконному промыслу четырех местных жителей и наладил продажу древесины, преимущественно гостиницам и банно-ресторанным комплексам. Получив заказ, давал указания подельникам, а те вырубали деревья в полезащитных полосах.

В результате деятельности группы государству нанесен ущерб на почти 1,5 млн грн.

Пятерым участникам сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке и сбыте леса. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. Сумма ущерба составляет 34 миллиона гривен. В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить полный круг лиц, причастных к правонарушению.

Днепропетровская область ГБР вырубка деревьев лес ответственность
