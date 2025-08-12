На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"

фото: ГБР

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно вырубала деревья в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Возглавлял банду правоохранитель одного из районных управлений полиции области. Он привлек к незаконному промыслу четырех местных жителей и наладил продажу древесины, преимущественно гостиницам и банно-ресторанным комплексам. Получив заказ, давал указания подельникам, а те вырубали деревья в полезащитных полосах.

В результате деятельности группы государству нанесен ущерб на почти 1,5 млн грн.

Пятерым участникам сообщено о подозрении в незаконной порубке, перевозке и сбыте леса. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. Сумма ущерба составляет 34 миллиона гривен. В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить полный круг лиц, причастных к правонарушению.