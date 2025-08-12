Фото: СБУ

Как оказалось, операция "Паутина" действительно планировалась на 9 мая. Глава СБУ Василий Малюк объяснил, почему не получилось это реализовать

Об этом он рассказал в интервью "Мы-Украина", передает RegioNews.

По словам главы СБУ, российские водители фур, которых агенты наняли для прикрытия, пьянствовали до самой Пасхи. Потому операцию пришлось перенести. Кроме того, были другие вопросы во вражеских тылах.

"Один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в "запой", извините, ну так злоупотребляли сильно ловкими напитками... А мы не могли, наши источники не могли вызвонить! То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая – "майовка" у них, и они неделю лежат, их нет. Затем 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине", – рассказал Василий Малюк.

Он также отметил, что план был очень секретным и знали об этом всего несколько человек. Также в связи с СБУ был президент. Он многократно интересовался деталями, а также ускорял процесс.

Напомним, что ранее СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.