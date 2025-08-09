16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 15:39

Беспилотники СБУ уничтожили склад "Шахедов" в Татарстане

09 августа 2025, 15:39
Скрин видео из соцсетей
Сегодня, 9 августа, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл, Республика Татарстан

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Беспилотник ЦСО "А" СБУ попал в здание логистического хаба, вызвав взрыв и пожар.

Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 км.

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком тылу врага.

Склады с "Шахедами", которые враг ежедневно использует для террора украинских городов, являются законными военными целями. Каждая успешная спецоперация СБУ существенно уменьшает боевой потенциал российских окупантов в войне против Украины, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на днях Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено, что в результате атаки возник пожар на технологической установке по переработке газа и газового конденсата.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
