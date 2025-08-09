Беспилотники СБУ уничтожили склад "Шахедов" в Татарстане

Скрин видео из соцсетей

Сегодня, 9 августа, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие. Этот склад находится в населенном пункте Кзил-Юл, Республика Татарстан

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Беспилотник ЦСО "А" СБУ попал в здание логистического хаба, вызвав взрыв и пожар.

Расстояние от Украины до точки поражения составляет около 1300 км.

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком тылу врага.

Склады с "Шахедами", которые враг ежедневно использует для террора украинских городов, являются законными военными целями. Каждая успешная спецоперация СБУ существенно уменьшает боевой потенциал российских окупантов в войне против Украины, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на днях Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено, что в результате атаки возник пожар на технологической установке по переработке газа и газового конденсата.