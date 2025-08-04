Фото: СБУ

СБУ разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Сил обороны Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

На Днепропетровщине задержали мобилизованного в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, работавшиего на россиян. Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

Расследование установило, что мужчину оккупанты завербовали сразу после его мобилизации в подразделение. В поле зрения ГРУ он попал из-за пророссийских комментариев в соцсетях. Основной задачей агента было корректировать воздушные удары РФ по Силам обороны в Днепропетровской области.

Задокументировано, что фигурант передал российской спецслужбе геолокацию воинской части, где проходил подготовку.

Впоследствии агент начал собирать координаты соседних подразделений Сил обороны, по которым оккупанты планировали нанести ракетные удары. Собранную развединформацию агент посылал куратору через мессенджер в виде меток на Google-картах с подробным описанием потенциальных "целей".

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировала его связи с российским ГРУ и задержала. В ходе спецоперации провели меры по обеспечению позиций Сил обороны в зоне вражеской разведдеятельности.

При обыске у задержанного изъяли телефон с поличным. Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержан агент ФСБ, который наводил удары по энергоинфраструктуре города. Предателем оказался 34-летний экс-работник местного предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости. ФСБ дистанционно завербовала его через соцсети и предложила деньги в обмен на сотрудничество.