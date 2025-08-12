Фото: СБУ

Як виявилось, операція "Павутина" насправді планувалась на 9 травня. Голова СБУ Василь Малюк пояснив, чому не вийшло це реалізувати

Про це він розповів в інтерв'ю "Ми-Україна", передає RegioNews.

За словами голови СБУ, російські водії фур, яких агенти найняли для прикриття, пиячили до самого Великодня. Тому операцію довелось перенести. Крім того, були інші питання у ворожих тилах.

"Одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну так зловживали сильно спритними напоями... А ми не могли, наші джерела не могли видзвонити! То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", - розповів Василь Малюк.

Він також зазначив, що план був дуже секретним і знали про це лише декілька людей. Також на зв'язку з СБУ був президент. Він багаторазово цікавився деталями, і навіть прискорював процес.

Нагадаємо, що раніше СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.