07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 23:40

Росіяни пішли в запій: голова СБУ пояснив, чому операція "Павутина" затрималась

12 серпня 2025, 23:40
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Як виявилось, операція "Павутина" насправді планувалась на 9 травня. Голова СБУ Василь Малюк пояснив, чому не вийшло це реалізувати

Про це він розповів в інтерв'ю "Ми-Україна", передає RegioNews.

За словами голови СБУ, російські водії фур, яких агенти найняли для прикриття, пиячили до самого Великодня. Тому операцію довелось перенести. Крім того, були інші питання у ворожих тилах.

"Одне із питань, і це така нотка гумору: ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Великдень там зайшли в "запій", пробачте, ну так зловживали сильно спритними напоями... А ми не могли, наші джерела не могли видзвонити! То одного водія немає, то іншого, розумієте? Потім, 1 травня – "майовка" у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині", - розповів Василь Малюк.

Він також зазначив, що план був дуже секретним і знали про це лише декілька людей. Також на зв'язку з СБУ був президент. Він багаторазово цікавився деталями, і навіть прискорював процес.

Нагадаємо, що раніше СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ операція Павутина Малюк Василь Васильович
Безпілотники СБУ знищили склад "Шахедів" у Татарстані
09 серпня 2025, 15:39
СБУ затримала "крота" російського ГРУ у Держспецтрансслужбі Міноборони
04 серпня 2025, 10:28
СБУ підтвердила: жодних перешкод для призначення Цивінського немає
31 липня 2025, 11:04
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
13 серпня 2025, 07:59
Президент Румунії планує восени відвідати Київ
13 серпня 2025, 07:50
Наслідки обстрілів Нікопольщини: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
13 серпня 2025, 07:47
Майже 900 окупантів і 23 артсистеми: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
13 серпня 2025, 07:38
На Дніпропетровщині судитимуть двох правоохоронців, які вимагали хабарі на блокпості
13 серпня 2025, 07:34
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
13 серпня 2025, 07:29
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
Зеленський, Трамп і Венс зустрінуться онлайн: про що говоритимуть
13 серпня 2025, 07:15
Леся Нікітюк розповіла, чому обрала Володимира Дантеса
13 серпня 2025, 01:50
Відомий стиліст розповів, як робив стрижку Петру Порошенку
13 серпня 2025, 01:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »