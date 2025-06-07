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07 июня 2025, 18:13

"Паутина" в действии: СБУ показала новое видео успешного удара по стратегической авиации РФ

07 июня 2025, 18:13
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фото: скриншот с видео
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Служба безопасности Украины обнародовала новое уникальное видео из спецоперации "Паутина", на котором зафиксирован полный маршрут одного из FPV-дронов - от вылета с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

На видео ясно видно, как беспилотник преодолевает значительное расстояние и беспрепятственно проникает на территорию вражеского аэропорта, где уже поднимается дым от ранее уничтоженных самолетов.

СБУ нанесла такие удары сразу по четырем военным аэродромам российских оккупантов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно осуществляющая ракетные обстрелы украинских городов.

Операцией лично руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

По предварительным подсчетам стоимость техники, уничтоженной в ходе спецоперации, превышает 7 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что эта спецоперация происходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения. По его словам, это не просто удар по авиации, это "мощная оплеуха по могуществу и террористической сущности России".

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