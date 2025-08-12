Змеиный и "вышки" — под контролем: Буданов провел инспекцию позиций

фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов посетил позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, передает RegioNews.

В ходе визита руководитель военной разведки проверил силы и средства, привлеченные к обороне украинской акватории. В частности, газодобывающих платформ, известных как "вышки", возвращены под контроль Украины благодаря успешным операциям ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны.

В рамках рабочей поездки Буданов провел совещание с офицерами по дальнейшим действиям в рамках общей стратегии на Черном море.

Кроме того, он наградил военнослужащих "Спецподразделения Тимура" за проявленную храбрость и профессионализм во время выполнения боевых задач.

Также почтили память воинов, погибших при освобождении острова Змеиный и украинских территориальных вод от российских оккупационных сил.

"Честь бойцам ГУР и всем Силам безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага", - отметил Буданов.

