Зміїний і "вишки" — під контролем: Буданов провів інспекцію позицій

фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов відвідав позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони, передає RegioNews.

Під час візиту керівник воєнної розвідки перевірив сили та засоби, залучені до оборони української акваторії. Зокрема газовидобувних платформ, відомих як "вишки", які були повернуті під контроль України завдяки успішним операціям ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони.

У межах робочої поїздки Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій у межах загальної стратегії на Чорному морі.

Крім того, він нагородив військовослужбовців "Спецпідрозділу Тимура" за проявлену хоробрість та професіоналізм під час виконання бойових завдань.

Також вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час звільнення острова Зміїний і українських територіальних вод від російських окупаційних сил.

"Честь бійцям ГУР та усім Силам безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що Росія готується до війни з НАТО. Першими жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Фінляндія та Норвегія.