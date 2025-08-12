10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 15:04

Зміїний і "вишки" — під контролем: Буданов провів інспекцію позицій

12 серпня 2025, 15:04
фото: ГУР
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов відвідав позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони, передає RegioNews.

Під час візиту керівник воєнної розвідки перевірив сили та засоби, залучені до оборони української акваторії. Зокрема газовидобувних платформ, відомих як "вишки", які були повернуті під контроль України завдяки успішним операціям ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони.

У межах робочої поїздки Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій у межах загальної стратегії на Чорному морі.

Крім того, він нагородив військовослужбовців "Спецпідрозділу Тимура" за проявлену хоробрість та професіоналізм під час виконання бойових завдань.

Також вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час звільнення острова Зміїний і українських територіальних вод від російських окупаційних сил.

"Честь бійцям ГУР та усім Силам безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що Росія готується до війни з НАТО. Першими жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Фінляндія та Норвегія.

Міноборони острів нагороди Буданов Килило Чорне море ГУР Зміїний газовидобувні платформи
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
