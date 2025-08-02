Буданов заявил, что Россия готовится к войне с НАТО
По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, РФ готовится к большой войне
Об этом он заявил в интервью "Мосейчук+", передает RegioNews.
По словам Буданова, Кремль реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения – на сумму свыше 1,1 триллиона долларов. Эти средства предусмотрены в рамках системного документа, определяющего подготовку России к полномасштабному вооруженному противостоянию с Североатлантическим альянсом до 2030 года.
Первыми жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Финляндия, Норвегия и северный фланг НАТО.
Напомним, атомные подлодки США приблизились к РФ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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