07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 03:25

Германия выделит 5 миллиардов на дроны для Украины

12 августа 2025, 03:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Это произошло после того, как Киев обращался в Бундестаг с просьбой профинансировать производство дронов

Об этом сообщает WELT, передает RegioNews.

В мае Украина обращалась в Германию с просьбой профинансировать производство отечественных дронов. В частности, речь идет о дронах "Февраль" и "Барс", которые преодолевают до 600 и 800 километров соответственно. Германия согласилась.

Страна выделяет Киеву пособие в размере 5 миллиардов евро. Около 400 миллионов евро направлены на поставку четырех систем Iris-T от Diehl. Кроме того, KNDS получит контракт на ремонт техники, в том числе ремонт зенитных установок Gepard. Ремонт будет проходить в Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в ближайшие три года. При этом он отметил, что это не означает, что война будет продолжаться еще три года, ведь Украина хочет завершения войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
помощь Украина Германия
ЕС пытается привлечь Зеленского к переговорам Трампа и Путина
11 августа 2025, 23:15
В МИД Украины выступили против территориальных уступок РФ
11 августа 2025, 22:25
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
12 августа 2025, 09:37
Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
12 августа 2025, 09:20
На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
12 августа 2025, 08:55
В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
12 августа 2025, 08:50
На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
12 августа 2025, 08:47
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
12 августа 2025, 08:32
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
12 августа 2025, 08:12
На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59
В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »