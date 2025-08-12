Фото из открытых источников

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Это произошло после того, как Киев обращался в Бундестаг с просьбой профинансировать производство дронов

Об этом сообщает WELT, передает RegioNews.

В мае Украина обращалась в Германию с просьбой профинансировать производство отечественных дронов. В частности, речь идет о дронах "Февраль" и "Барс", которые преодолевают до 600 и 800 километров соответственно. Германия согласилась.

Страна выделяет Киеву пособие в размере 5 миллиардов евро. Около 400 миллионов евро направлены на поставку четырех систем Iris-T от Diehl. Кроме того, KNDS получит контракт на ремонт техники, в том числе ремонт зенитных установок Gepard. Ремонт будет проходить в Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что Украина и Германия договорились о поставках ПВО IRIS-T в ближайшие три года. При этом он отметил, что это не означает, что война будет продолжаться еще три года, ведь Украина хочет завершения войны.