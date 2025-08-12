Українські дрони атакували гелієвий завод у Росії — джерела в розвідці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу — єдиному в Росії підприємству з виробництва гелію, який використовується у ракетобудуванні, космічній та авіаційній галузях

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, передає RegioNews.

За словами співрозмовників агентства, безпілотники досягли цілі, що розташована поблизу населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі Оренбурзької області.

Після удару, близько 20:00, місцева влада перекрила ділянку федеральної автодороги М-5 "Урал", яка проходить поблизу заводу.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у районі підприємства, а також фіксували проліт дронів.

Оренбурзький гелієвий завод — один із найбільших у Європі. Його річна потужність — до 15 мільярдів кубометрів переробленого природного газу. Гелій, який там виробляють, є критично важливим компонентом у виробництві ракет і має стратегічне значення для військово-промислового комплексу РФ.

У розвідці наголошують, що об'єкт безпосередньо залучений до агресії проти України.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це одна з ключових авіабаз Росії, яка використовується для атак по Україні з Чорного моря.

