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Громады получат дополнительное время для подготовки пространственной планировки. Парламент поддержал в первом чтении законопроект №13437 о переносе и уточнении сроков обязательности комплексных планов пространственного развития.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, которая является соавтором этого законопроекта.

По словам политика, для тыловых громад вводится новый переходный период – до 1 января 2028 года, а для прифронтовых – до трех лет после завершения военного положения.

Елена Шуляк

Глава партии "Слуга Народа" рассказала, что вопросы продления сроков подготовки комплексного ППР активно поднимались во время конгрессовых слушаний с громадами, которые состоялись с участием заместителя руководителя Офиса главы государства Виктора Никиты на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, возглавляемой депутатом Киевского горсовета. В дискуссиях приняли участие более 1700 участников, представители громад, народные депутаты, министры, ОВА, областные советы, эксперты и другие.

Елена Шуляк объяснила, что это документ, который одновременно является и градостроительной документацией, и документацией с землеустройством на уровне громады. КППР разделяет территорию общества на функциональные зоны: земли под жилую застройку и земли промышленного, рекреационного назначения и т.д. В то же время, громада определяет, какие территории будут приоритетными для инвестиций и создания рабочих мест, какие – для развития социальной инфраструктуры (строительства школ, больниц и т.п.), а какие необходимо беречь для сохранения биологического разнообразия.

Для создания КППР громаде сначала нужно собрать много информации: о количестве населения, погоде, кто чем владеет, важных объектах и т.д. Затем эту информацию анализируют, и только после этого предлагают решения для плана. Комплексный план пространственного развития охватывает всю территорию громады и не имеет срока действия, но очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно. И именно эта документация будет определять, где будет строиться детский сад, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки.

"Комплексные планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический знак "стоп" разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разных схем в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация, в конечном счете, будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. А это уже весомое преимущество для ОМС", – резюмировала Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" рассказали, что около трети украинских территориальных громад уже работает над разработкой комплексных планов пространственного развития. Это открывает новые возможности автоматизации и прозрачности всех процессов. К тому же, громады, которые будут утверждены КППР, будут иметь преимущество при распределении финансирования – как из государственного бюджета, так и от международных партнеров. А это значит больше шансов на восстановление и развитие инфраструктуры. В политсиле прогнозируют, что после создания и реализации КППР доходы местных бюджетов могут вырасти на 10-20%.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что в Украине стартовала всеукраинская кампания социальных изменений "Безбарьерность – это когда можешь", направленная на преодоление барьеров в коммуникационном пространстве.