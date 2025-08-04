Известный депутат "Слуги народа" был арестован с залогом в 8 млн грн

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Высший антикоррупционный суд направил задержанного НАБУ и САП народного депутата Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Как отмечается, в понедельник, 4 августа, следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к народному депутату Украины IX созыва меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 003 004 гривен.

При внесении залога на подозреваемого возлагаются определенные обязанности. В частности, нужно будет прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи, суду по каждому требованию; не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили в коррупции народного депутата Алексея Кузнецова. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Также на взятке разоблачили руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.