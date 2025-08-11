Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом

фото: rbc.ua

У різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безкоштовно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, в центрах життєстійкості українці можуть отримати психологічні консультації – як індивідуальні, так і групові. Фахівці допомагають справлятися з тривожністю, ПТСР, пережити втрату, адаптуватися до нових обставин. Окрім того, працівники центрів консультують щодо оформлення соціальної допомоги, надання статусу внутрішньо переміщених осіб, пошуку житла та роботи в громаді. Вони координують взаємодію з іншими державними структурами та благодійними організаціями, які надають гуманітарну допомогу. В центрах життєстійкості також проходять навчальні заходи для дорослих та дітей – тренінги, групи взаємопідтримки, заняття для дітей та підлітків (арттерапія, казкотерапія тощо).

Однією зі складових роботи центрів, за словами Олени Шуляк, є заходи щодо підтримки українських сімей (сімейні консультації, навчання та ін.), координація волонтерських ініціатив у громадах. Також там діє програма "Помічник ветерана" – підтримка тих, хто повертається з фронту, у питаннях роботи, лікування чи адаптації до цивільного життя.

У партії "Слуга Народу" також повідомили, що звернутися до центру дуже просто: на першому етапі людина спілкується з менеджером, який допомагає визначити її потреби. Потім – консультується зі спеціалістом, який або сам надає допомогу, або скеровує до відповідної служби чи на заняття.

Очільниця партії зазначила, що такі простори створюють із турботою про комфорт і доступність: у них є зони очікування, умови для маломобільних осіб, ігрові куточки для дітей.

"В умовах війни ментальна підтримка дуже важлива. Центри життєстійкості допомагають людям не залишатися наодинці зі своїми переживаннями, вчать долати труднощі й знаходити внутрішню опору. Кожен центр – це місце, де працюють професійні фахівці, волонтери, координатори, які можуть провести бесіду, організувати подію, допомогти заповнити документи чи просто вислухати", – розповідає Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що громади отримають додатковий час на підготовку просторового планування. Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №13437 щодо перенесення та уточнення строків обов'язковості комплексних планів просторового розвитку.