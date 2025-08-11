13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 15:44

Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом

11 серпня 2025, 15:44
Читайте также на русском языке
фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

У "Слузі Народу" розповіли, які послуги надають у центрах життєстійкості

У різних регіонах України вже відкрито 287 центрів життєстійкості – це безпечні й доступні простори, де кожен українець може безкоштовно звернутися по психологічну або соціальну допомогу. Центри працюють у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, в центрах життєстійкості українці можуть отримати психологічні консультації – як індивідуальні, так і групові. Фахівці допомагають справлятися з тривожністю, ПТСР, пережити втрату, адаптуватися до нових обставин. Окрім того, працівники центрів консультують щодо оформлення соціальної допомоги, надання статусу внутрішньо переміщених осіб, пошуку житла та роботи в громаді. Вони координують взаємодію з іншими державними структурами та благодійними організаціями, які надають гуманітарну допомогу. В центрах життєстійкості також проходять навчальні заходи для дорослих та дітей – тренінги, групи взаємопідтримки, заняття для дітей та підлітків (арттерапія, казкотерапія тощо).

Однією зі складових роботи центрів, за словами Олени Шуляк, є заходи щодо підтримки українських сімей (сімейні консультації, навчання та ін.), координація волонтерських ініціатив у громадах. Також там діє програма "Помічник ветерана" – підтримка тих, хто повертається з фронту, у питаннях роботи, лікування чи адаптації до цивільного життя.

У партії "Слуга Народу" також повідомили, що звернутися до центру дуже просто: на першому етапі людина спілкується з менеджером, який допомагає визначити її потреби. Потім – консультується зі спеціалістом, який або сам надає допомогу, або скеровує до відповідної служби чи на заняття.

Очільниця партії зазначила, що такі простори створюють із турботою про комфорт і доступність: у них є зони очікування, умови для маломобільних осіб, ігрові куточки для дітей.

"В умовах війни ментальна підтримка дуже важлива. Центри життєстійкості допомагають людям не залишатися наодинці зі своїми переживаннями, вчать долати труднощі й знаходити внутрішню опору. Кожен центр – це місце, де працюють професійні фахівці, волонтери, координатори, які можуть провести бесіду, організувати подію, допомогти заповнити документи чи просто вислухати", – розповідає Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що громади отримають додатковий час на підготовку просторового планування. Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №13437 щодо перенесення та уточнення строків обов'язковості комплексних планів просторового розвитку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Шуляк Олена Олексіївна Слуга народа суспільство допомога населення
Відомого депутата "Слуги народу" арештували із заставою у 8 млн грн
04 серпня 2025, 16:23
В НБУ очікують повернення українців з-за кордону в 2027 році
01 серпня 2025, 11:35
"Слуги народу" висували умови для голосування за повернення незалежності НАБУ та САП, — ЗМІ
31 липня 2025, 12:55
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат
11 серпня 2025, 15:07
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »