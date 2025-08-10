16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
10:11  10 августа
5-летний мальчик из Киевской области потерялся на пляже Одесской области, пройдя 8 км
10 августа 2025, 12:03

Финансирование интеграции в Финляндии могут сократить: что это означает для украинских беженцев

10 августа 2025, 12:03
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правительство Финляндии планирует существенно сократить финансирование услуг по интеграции, что особенно повлияет на украинских беженцев

Об этом сообщает "YLE", передает RegioNews.

Министр финансов Риикка Пура представила проект бюджета на следующий год, в котором предлагается отменить выплаты муниципалитетам за интеграцию просителей убежища и беженцев, что позволит сэкономить более 300 миллионов евро за два года.

За счет компенсаций муниципалитеты получают возмещение на покрытие расходов, связанных с языковым обучением, поддержкой трудоустройства и адаптационными курсами для иммигрантов. Сейчас почти половина пользователей этих услуг - украинцы, которые подали заявки на временную защиту из-за войны. Из-за увеличения количества беженцев из Украины объем компенсаций государству вырос более чем в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

Несмотря на возможное прекращение финансирования, муниципалитеты сохранят законодательную ответственность за интеграцию. По словам Микко Хяркконена из Ассоциации муниципалитетов, это означает, что общины должны искать другие источники средств - например, повышение налогов или сокращение других услуг. Кроме того, не исключено сокращение программ интеграции, ведь даже нынешние компенсации не покрывают полностью потребности.

Специалисты по интеграции выражают обеспокоенность возможными негативными последствиями таких изменений. Клиентский менеджер из Турку Тина Рахими Ахмади отмечает, что ухудшение интеграции приведет к росту безработицы среди иммигрантов, затруднениям в изучении языка и создаст проблемы как для самих людей, так и для общества в целом. Окончательное решение по бюджету правительство примет осенью, после чего документ рассмотрит парламент.

Напоминаем, что с 1 ноября в Польше изменятся условия предоставления убежища для украинцев. Новые правила ограничивают бесплатное проживание в центрах только для отдельных категорий беженцев.

Финляндия беженцы украинцы финансирование миграция бюджет
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
