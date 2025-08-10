Фото: иллюстративное

Правительство Финляндии планирует существенно сократить финансирование услуг по интеграции, что особенно повлияет на украинских беженцев

Об этом сообщает "YLE"

Министр финансов Риикка Пура представила проект бюджета на следующий год, в котором предлагается отменить выплаты муниципалитетам за интеграцию просителей убежища и беженцев, что позволит сэкономить более 300 миллионов евро за два года.

За счет компенсаций муниципалитеты получают возмещение на покрытие расходов, связанных с языковым обучением, поддержкой трудоустройства и адаптационными курсами для иммигрантов. Сейчас почти половина пользователей этих услуг - украинцы, которые подали заявки на временную защиту из-за войны. Из-за увеличения количества беженцев из Украины объем компенсаций государству вырос более чем в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

Несмотря на возможное прекращение финансирования, муниципалитеты сохранят законодательную ответственность за интеграцию. По словам Микко Хяркконена из Ассоциации муниципалитетов, это означает, что общины должны искать другие источники средств - например, повышение налогов или сокращение других услуг. Кроме того, не исключено сокращение программ интеграции, ведь даже нынешние компенсации не покрывают полностью потребности.

Специалисты по интеграции выражают обеспокоенность возможными негативными последствиями таких изменений. Клиентский менеджер из Турку Тина Рахими Ахмади отмечает, что ухудшение интеграции приведет к росту безработицы среди иммигрантов, затруднениям в изучении языка и создаст проблемы как для самих людей, так и для общества в целом. Окончательное решение по бюджету правительство примет осенью, после чего документ рассмотрит парламент.

