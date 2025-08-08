06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 07:56

Британия меняет политику в отношении беженцев: украинцам отказывают в защите

08 августа 2025, 07:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Великобритания объявила об изменении миграционной политики в отношении украинских беженцев, существенно усложнив процесс получения постоянного убежища

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Одним из главных аргументов британских властей стало признание отдельных западных регионов Украины — в частности Закарпатья, Львовщины и Волыни - "относительно безопасными для проживания". Это лишает многих заявителей права на убежище, поскольку, по позиции МВД Великобритании, они могут безопасно вернуться на родину.

Согласно отчету британского МВД, обнародованному еще в январе 2025 года, боевые действия в основном сосредоточены на востоке Украины. В документе отмечается, что в стране не зафиксированы существенные ограничения на передвижение, поэтому украинцы, по логике правительства, могут переезжать в более спокойные регионы.

Правозащитники обращают внимание на противоречие между позицией правительства и рекомендациями Форин-офиса: несмотря на "безопасный статус" западных регионов, британцам до сих пор советуют не путешествовать в Украину — даже в ее западные области — без крайней необходимости.

Несмотря на то, что все больше заявлений украинцев в приют отклоняются, правительство позволяет продлить действующие визы еще на 18 месяцев. Однако это не дает полной уверенности в будущем: многие остаются во взвешенном состоянии, не зная, смогут ли остаться в стране надолго или будут вынуждены искать новое место для жизни.

Британская власть объясняет новую политику необходимостью разгрузить миграционную систему, которая сталкивается с растущим потоком заявителей со всего мира.

Напомним, польское правительство приняло проект закона, предусматривающий изменение правил работы центров коллективного размещения беженцев из Украины. С 1 ноября такие центры будут принимать только представителей так называемых защищенных групп - пенсионеров, беременных женщин и лиц с инвалидностью.

Читайте также: Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Велика Британія война Украина беженцы украинцы поддержка миграционная служба
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Массовое отравление детей в лагере на Львовщине: медики назвали вероятную причину
08 августа 2025, 08:56
РФ ночью атаковала Украине 108 "Шахедами" и реактивными дронами: как отработала ПВО
08 августа 2025, 08:29
На Днепропетровщине автомобиль врезался в дерево: одного пассажира деблокировали спасатели
08 августа 2025, 08:27
КГГА через суд заставляют убрать стихийные свалки на Троещине
08 августа 2025, 08:19
Двое погибших на Запорожье: оккупанты нанесли более 500 ударов за сутки
08 августа 2025, 08:12
Белый дом готовит встречу Трампа, Зеленского и Путина, – СМИ
08 августа 2025, 07:58
"Мир" под условиями: как Россия перехватывает инициативу
08 августа 2025, 07:40
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, семь танков и 52 вражеские артсистемы
08 августа 2025, 07:30
Фигуранты дела о коррупции на закупках дронов и РЭБ вышли под залог
08 августа 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »