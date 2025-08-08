Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Одним из главных аргументов британских властей стало признание отдельных западных регионов Украины — в частности Закарпатья, Львовщины и Волыни - "относительно безопасными для проживания". Это лишает многих заявителей права на убежище, поскольку, по позиции МВД Великобритании, они могут безопасно вернуться на родину.

Согласно отчету британского МВД, обнародованному еще в январе 2025 года, боевые действия в основном сосредоточены на востоке Украины. В документе отмечается, что в стране не зафиксированы существенные ограничения на передвижение, поэтому украинцы, по логике правительства, могут переезжать в более спокойные регионы.

Правозащитники обращают внимание на противоречие между позицией правительства и рекомендациями Форин-офиса: несмотря на "безопасный статус" западных регионов, британцам до сих пор советуют не путешествовать в Украину — даже в ее западные области — без крайней необходимости.

Несмотря на то, что все больше заявлений украинцев в приют отклоняются, правительство позволяет продлить действующие визы еще на 18 месяцев. Однако это не дает полной уверенности в будущем: многие остаются во взвешенном состоянии, не зная, смогут ли остаться в стране надолго или будут вынуждены искать новое место для жизни.

Британская власть объясняет новую политику необходимостью разгрузить миграционную систему, которая сталкивается с растущим потоком заявителей со всего мира.

Напомним, польское правительство приняло проект закона, предусматривающий изменение правил работы центров коллективного размещения беженцев из Украины. С 1 ноября такие центры будут принимать только представителей так называемых защищенных групп - пенсионеров, беременных женщин и лиц с инвалидностью.

Читайте также: Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте