Польша изменяет правила предоставления убежища: кто сможет остаться бесплатно

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Об этом сообщает польское радио, передает RegioNews.

С 1 ноября такие центры будут принимать только представителей так называемых защищенных групп - пенсионеров, беременных женщин и лиц с инвалидностью. Остальные беженцы уже не смогут пользоваться бесплатным проживанием в этих заведениях.

Сейчас каждый украинец имеет право на бесплатное проживание в центре в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.

После этого периода, который длится 120 дней с момента въезда, начинается "период финансового соучастия", когда жители доплачивают за проживание и питание, сообщила пресс-секретарь мазовецкого воеводы Йоанна Баханек.

Как известно, по состоянию на середину 2025 года в Польше находится почти миллион украинских беженцев, что составляет более 23% от общего количества лиц, получивших временную защиту в странах Европейского Союза.

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