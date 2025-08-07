Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

В Закарпатье пограничники совместно с полицейскими остановили пятерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией.

По данным следствия, переправку организовали трое жителей Закарпатья. Они планировали доставить своих "клиентов" - мужчин из Львовской, Черновицкой, Сумской, Харьковской и Киевской областей - вне пунктов пропуска. За организацию такого перехода через сложную горную местность каждый из нарушителей должен был заплатить около 35 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали организаторов в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им уже объявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса - незаконная переправка лиц через государственную границу. В отношении пяти задержанных, которые пытались покинуть Украину, составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП.

Разоблачение канала незаконной миграции проводилось межведомственной группой. В ней участвовали сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Яблоновка" Мукачевского пограничного отряда, а также полицейские Хустского райуправления. В настоящее время продолжаются мероприятия по идентификации всех причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области раскрыли попытку подкупа пограничника. Мужчина пытался "договориться" о незаконной переправке двух человек за пределы Украины.