Фото: ілюстративне

Уряд Фінляндії планує суттєво скоротити фінансування послуг з інтеграції, що особливо вплине на українських біженців

Про це повідомляє "YLE", передає RegioNews.

Міністр фінансів Ріікка Пура представила проєкт бюджету на наступний рік, у якому пропонується скасувати виплати муніципалітетам за інтеграцію шукачів притулку та біженців, що дозволить зекономити понад 300 мільйонів євро за два роки.

За рахунок компенсацій муніципалітети отримують відшкодування на покриття витрат, пов'язаних із мовним навчанням, підтримкою працевлаштування та адаптаційними курсами для іммігрантів. Наразі майже половина користувачів цих послуг - українці, які подали заявки на тимчасовий захист через війну. Через збільшення кількості біженців з України обсяг компенсацій державі зріс у понад два рази порівняно з довоєнним рівнем.

Незважаючи на можливе припинення фінансування, муніципалітети збережуть законодавчу відповідальність за інтеграцію. За словами Мікко Хяркконена з Асоціації муніципалітетів, це означає, що громади повинні шукати інші джерела коштів - наприклад, підвищення податків або урізання інших послуг. Крім того, не виключене скорочення програм інтеграції, адже навіть нинішні компенсації не покривають повністю потреби.

Фахівці з інтеграції висловлюють стурбованість через можливі негативні наслідки таких змін. Клієнтський менеджер із Турку Тіна Рахімі Ахмаді наголошує, що погіршення інтеграції призведе до зростання безробіття серед іммігрантів, утруднень у вивченні мови та створить проблеми як для самих людей, так і для суспільства в цілому. Остаточне рішення щодо бюджету уряд ухвалить восени, після чого документ розгляне парламент.

