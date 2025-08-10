16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
10 серпня 2025, 12:03

Фінансування інтеграції в Фінляндії можуть скоротити: що це означає для українських біженців

10 серпня 2025, 12:03
Фото: ілюстративне
Уряд Фінляндії планує суттєво скоротити фінансування послуг з інтеграції, що особливо вплине на українських біженців

Про це повідомляє "YLE", передає RegioNews.

Міністр фінансів Ріікка Пура представила проєкт бюджету на наступний рік, у якому пропонується скасувати виплати муніципалітетам за інтеграцію шукачів притулку та біженців, що дозволить зекономити понад 300 мільйонів євро за два роки.

За рахунок компенсацій муніципалітети отримують відшкодування на покриття витрат, пов'язаних із мовним навчанням, підтримкою працевлаштування та адаптаційними курсами для іммігрантів. Наразі майже половина користувачів цих послуг - українці, які подали заявки на тимчасовий захист через війну. Через збільшення кількості біженців з України обсяг компенсацій державі зріс у понад два рази порівняно з довоєнним рівнем.

Незважаючи на можливе припинення фінансування, муніципалітети збережуть законодавчу відповідальність за інтеграцію. За словами Мікко Хяркконена з Асоціації муніципалітетів, це означає, що громади повинні шукати інші джерела коштів - наприклад, підвищення податків або урізання інших послуг. Крім того, не виключене скорочення програм інтеграції, адже навіть нинішні компенсації не покривають повністю потреби.

Фахівці з інтеграції висловлюють стурбованість через можливі негативні наслідки таких змін. Клієнтський менеджер із Турку Тіна Рахімі Ахмаді наголошує, що погіршення інтеграції призведе до зростання безробіття серед іммігрантів, утруднень у вивченні мови та створить проблеми як для самих людей, так і для суспільства в цілому. Остаточне рішення щодо бюджету уряд ухвалить восени, після чого документ розгляне парламент.

Нагадуємо, що з 1 листопада в Польщі зміняться умови надання притулку для українців. Нові правила обмежують безкоштовне проживання у центрах лише для окремих категорій біженців.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
